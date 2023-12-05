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«Ещё один мусульманин». Стала известна реакция Галтье на покупку «Ниццей» Браими

«Ещё один мусульманин». Стала известна реакция Галтье на покупку «Ниццей» Браими
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Стало известно, как в 2021 году Кристоф Галтье, на тот момент являвшийся главным тренером «Ниццы», отреагировал на новость о покупке клубом алжирского крайнего нападающего Билала Браими.

«Ещё один мусульманин. Я не хочу этого, с нас хватит», — приводит слова Галтье L’Équipe.

Напомним, минувшим летом Галтье и его сын Джон Валович были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по обвинению в предполагаемой дискриминации и расистских высказываниях, сделанных в 2021 году. После допроса Галтье и его сын были отпущены. С Валовича также были сняты обвинения.

15 декабря должен состояться суд над французским специалистом по этому делу. Ранее в СМИ появлялась информация, что ему может грозить до трёх лет лишения свободы.

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