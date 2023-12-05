Желько Бувач может стать главным тренером «Црвены Звезды». Сейчас он работает в «Динамо»

Руководство «Црвены Звезды» рассматривает вариант тренерской рокировки посреди сезона. Сербский клуб может уволить действующего главного тренера Барака Бахара, а на его место может быть назначен Желько Бувач, который сейчас занимает пост заместителя генерального директора по спорту в московском «Динамо», информирует интернет-портал Sportske.net.

Отмечается, что «Црвена Звезда» даст доработать Бахару первую часть сезона. Тренера до сих пор не увольняют из-за большой компенсации, которая прописана в его контракте за досрочное расторжение сотрудничества.

62-летний Бувач возглавил спортивное направление «Динамо» в январе 2020 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.