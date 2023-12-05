Вероятность чемпионства «Динамо» выросла в 5 раз, шансы «Зенита» уменьшились — Opta

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов Российской Премьер-Лиги на чемпионство и на вылет в Первую лигу по итогам сезона-2023/2024 после 17 сыгранных туров.

Так, по мнению искусственного интеллекта, главными претендентами на чемпионство по-прежнему остаются «Зенит» и «Краснодар», однако их шансы на золотые медали немного уменьшились: у петербуржцев — с 58% до 54%, у «быков» — с 37% до 36%.

При этом московское «Динамо», которое ранее могло рассчитывать на чемпионство с вероятностью менее 1%, увеличило свои шансы на успех в пятикратном размере. Сейчас вероятность победы «Динамо» в РПЛ — 5%.

Главным аутсайдером чемпионата по-прежнему является «Сочи». Вероятность прямого вылета клуба выросла с 60% до 82%.

*В заглавной строке указаны места в РПЛ, в левом столбце — клубы. В ячейках пересечения клубов и мест указана вероятность конкретной команды занять конкретное место.