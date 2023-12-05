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Отец игрока «Байера» Флориана Вирца рассказал, где его сын продолжит карьеру

Отец игрока «Байера» Флориана Вирца рассказал, где его сын продолжит карьеру
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Ханс-Иоахим Вирц, являющийся отцом атакующего полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, ответил на вопрос о следующем карьерном шаге своего сына.

«На текущий момент всё идёт к тому, что в следующем сезоне мой сын продолжит играть в «Байере», — приводит слова Вирца Sky Sport Germany.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 20-летним футболистом всерьёз интересуется мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 10-ю результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Байером» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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