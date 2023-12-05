Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Дженоа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» рассматривает несколько вратарей на замену травмированному тер Штегену

«Барселона» рассматривает несколько вратарей на замену травмированному тер Штегену
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство и тренерский штаб «Барселоны» составили шорт-лист из вратарей, с одним из которых каталонский клуб намерен заключить краткосрочное соглашение с целью замены травмированного голкипера сине-гранатовых Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, основными кандидатами на замену немецкому вратарю являются: Давид де Хеа, пребывающий на данный момент в статусе свободного агента, Аарон Рамсдейл, потерявший место в основном составе лондонского «Арсенала», Каспер Шмейхель, выступающий в бельгийском «Андерлехте», Яссин Бони, играющий в «Аль-Хиляле», и вратарь американского «Сент-Луис Сити» Роман Бюрки.

Напомним, тер Штеген может пропустить несколько недель по причине восстановления после операции на спине.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Тер Штеген согласился на операцию на спине, из-за которой пропустит несколько недель
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android