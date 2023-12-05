Игорь Колыванов: Тюкавин — один из самых талантливых российских нападающих

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на признание Константина Тюкавина лучшим молодым игроком России в 2023 году.

«Тюкавин провёл год очень прилично, заслужил победу в премии «Первая пятёрка». В последних пяти матчах подряд он отмечается голом. Да, был у него не лучший отрезок семь-восемь туров назад. Тогда и шли разговоры о возможном уходе. Константина лихорадило. А так, Тюкавин один из самых талантливых российских нападающих. 21 год, и вся карьера впереди. Наверняка рад был продлить контракт с «Динамо», успокоился. Нападающий он острый, умеет и отдать, и принять, и развернуться. Рад, что остался в «Динамо», и надеюсь, что в будущем поедет поиграть немного в европейскую команду.

Может ли Тюкавин претендовать на звание лучшего игрока сезона Премьер-Лиги? Лучшего молодого — точно. А так, надо будет смотреть на то, как «Динамо» закончит сезон. Ближе к концовке можно будет говорить. Если продолжит играть, как сейчас, и забивать, то шансы есть», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.