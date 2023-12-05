В «Спартаке» отреагировали на информацию о конфликте с игроками «Ахмата» в перерыве

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о конфликте тренерского штаба и игроков красно-белых с футболистами «Ахмата» в перерыве матча 17-го тура РПЛ. Грозненцы одержали победу со счётом 2:1.

«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.