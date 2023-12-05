Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Дженоа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» отреагировали на информацию о конфликте с игроками «Ахмата» в перерыве

В «Спартаке» отреагировали на информацию о конфликте с игроками «Ахмата» в перерыве
Комментарии

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о конфликте тренерского штаба и игроков красно-белых с футболистами «Ахмата» в перерыве матча 17-го тура РПЛ. Грозненцы одержали победу со счётом 2:1.

«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.

Материалы по теме
Источник: член правительства Чечни предотвратил драку футболистов «Спартака» и «Ахмата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android