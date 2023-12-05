В «Сочи» высказались о новости, что Лазетич является кандидатом на пост главного тренера

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о том, что наставник сербского клуба «ТСЦ Бачка Топола» Зарко Лазетич является кандидатом на пост главного тренера «южан».

«Не буду комментировать эту информацию. Звоните тем, кто это написал. Даже если мы ведём переговоры, то непонятно, откуда появляется информация. Собираю информацию и пишу, мне на каждую новость опровержение давать? Написали и написали. Если что-то произойдёт, то всё узнаете из официальных источников», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В данный момент «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков после 17 проведённых матчей. При этом 3 декабря клуб объявил об отставке главного тренера Александра Точилина. Точилин был назначен главным тренером сочинской команды 17 сентября 2023 года, заменив на этом посту Дмитрия Хохлова. Под руководством Точилина «Сочи» провёл 12 матчей во всех официальных турнирах, одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.