Феликс: празднование гола в ворота «Атлетико» стало облегчением после того, что я пережил

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, выступающий на правах аренды за «Барселону», прокомментировал победу каталонцев над мадридцами (1:0) в матче 15-го тура Ла Лиги, а также объяснил празднование гола в ворота бывшей команды.

«Счастлив ли я? Очень важная победа. Мы знали, насколько сложной будет игра, но важнее всего было заработать три очка, и теперь мы должны думать о «Жироне».

Было ли празднование гола запланированным? Реакция на гол была спонтанной. Ты испытываешь накал игры, и празднование стало чем-то вроде облегчения после того, что я пережил летом. Только близкие мне люди знают, как мы с моей семьёй это переживали», – приводит слова португальца AS.

Напомним, 3 декабря, «Барселона» на своём поле обыграла «Атлетико» Мадрид в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил вингер «Барселоны» Жоау Феликс, он стал лучшим игроком встречи.

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