«Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению арбитра не удалять игрока «Ахмата» Беришу

Московский «Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению арбитра Евгения Кукуляка не удалять игрока «Ахмата» Бернарда Беришу в матче 17‑го тура МИР РПЛ (1:2).

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению Кукуляка не удалять Беришу за агрессивное поведение на 36‑й минуте встречи 17‑го тура РПЛ», – сказали «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша побежал в сторону скамейки московского «Спартака», где рядом с тренером красно-белых Гильермо Абаскалем прыгнул двумя ногами вперёд. После этого испанец толкнул игрока грозненской команды, за что получил красную карточку. Бериша получил лишь жёлтую.