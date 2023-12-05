ЦСКА обратился в ЭСК РФС на предмет красной карточки Мойзеса в кубковом матче с «Ростовом»

Московский ЦСКА обратился в ЭСК РФС на предмет красной карточки защитнику команды Мойзеса в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».

ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть красную карточку Мойзеса в матче с «Ростовом» в Кубке России. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС. Московский клуб не согласен с решением судьи Кирилла Левникова показать красную карточку бразильскому защитнику армейцев Мойзесу на 77-й минуте матча.

Напомним, на восьмой минуте матча защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отправил мяч в свои ворота. Спустя 25 минут нападающий армейцев Антон Заболотный сравнял счёт, отличившись с передачи Аббосбека Файзуллаева. Во втором тайме команды голов не забили — 1:1.