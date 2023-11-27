Джастин Клюйверт стал вторым игроком в ХХІ веке, который забил в каждой топ-лиге

Вингер «Борнмута» Джастин Клюйверт забил свой дебютный гол в АПЛ. Его мяч помог «вишенкам» на выезде победить «Шеффилд Юнайтед» — 3:1.

Ранее Клюйверт уже забивал в национальных чемпионатах в составе «Ромы», «Лейпцига», «Ниццы» и «Валенсии». Таким образом 24-летний голландец стал вторым в XXI веке игроком, которому удалось отличиться голом во всех пяти топ-лигах Европы, сообщает Opta Sport.

Первым игроком, которому покорилось это достижение, был черногорский нападающий Стеван Йоветич. В своё время он забивал за «Фиорентину», «Манчестер Сити», «Интер», «Севилью», «Монако» и «Герту». Сейчас 34-летний Йоветич выступает за «Олимпиакос».

Напомним, летом «Рома» объявила о переходе Джастина Клюйверта в «Борнмут» за € 11 млн.