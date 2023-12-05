Денис Глушаков: никогда в своей карьере не видел поступков, похожих на прыжок Бериши

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о скандальном эпизоде между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и футболистом «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ (1:2).

«Конфликт Бериши и Абаскаля? Футбол — это эмоции. Не знаю, что хотел Бериша в этом моменте. Все знают, что он своеобразный футболист, иногда его переполняют эмоции. Не знаю, куда он там бежал — думаю, что куда-то к VIP-ложе что-то показать. Наверное, Абаскаль его неправильно понял — этот прыжок какой-то непонятный. Вопросов больше к Берише. Надо спросить, что он хотел, — мы можем только догадываться.

Действительно, я никогда не видел таких поступков в своей карьере. Сложно говорить о судейских решениях, это должны делать более компетентные в этом люди. Думаю, разберутся и решат», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.