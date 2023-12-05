Буффон — о критике в адрес Доннаруммы: у него есть непробиваемый панцирь

Экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о критике со стороны фанатов в адрес вратаря «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Напомним, 24-летний страж ворот получил прямую красную карточку уже на 10-й минуте матча Лиги 1 с «Гавром» (2:0).

«Я думаю, что Джанлуиджи просто переживает плохой период. У всех отличных вратарей есть обязанности, превышающие те, которые они должны иметь.

Он столкнулся с одним-двумя неудачными эпизодами. Его будут критиковать, но у него есть непробиваемы панцирь, который позволит ему двигаться вперёд несмотря ни на что», – приводит слова Буффона Tuttosport.

В текущем сезоне Доннарумма провёл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов.