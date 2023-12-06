«Это нас ещё больше подстегнуло». Игрок «Эвертона» Макнил — о снятии очков

Полузащитник «Эвертона» Дуайт Макнил прокомментировал победу в матче 14-го тура АПЛ с «Ноттингемом» (1:0), а также высказался об атмосфере в команде после снятия десяти очков.

«Если что, это нас ещё больше подстегнуло. Мы знаем, что у нас -10 очков, но мы просто приняли это — особенно в субботу, потому что это важные три очка вдали от дома. Мы должны продолжать в том же духе, забыть об этом и просто сосредоточиться на себе, проходя игре за игрой. Мы знаем, что этот период сезона очень важен. На Рождество выпадает много игр, поэтому мы должны продолжать работать как одна команда.

Результаты в выездных матчах? Я думаю, что это внутренняя вера и вера в то, что мы можем победить команды на их же территории. Все дело в процессе, и теперь он начинает приносить плоды. Победа дома так же важна, как и на выезде, поэтому мы знаем, что нам нужно продолжать идти вперёд, и хотим набирать больше очков дома.

Мы хотим продолжать развиваться как команда и становиться лучше как команда. Думаю, в этом году мы определенно верим, что являемся хорошей командой. Мы знаем, что как команда, мы хотим добиться большего — для себя, для болельщиков и для клуба — и финишировать как можно выше. Мы знаем, что у нас хорошая команда, но теперь мы начинаем играть и брать три очка. Нелегко [поехать в Ноттингем] и взять три очка, но мы заслужили и сделали это», — приводит слова Макнила пресс-служба клуба.