«Родина» рассталась с экс-игроком «Динамо» Плиевым

Защитник Заурбек Плиев покинул «Родину», сообщает официальный сайт клуба. В ближайшее время 32-летний игрок определится с новым местом трудоустройства.

Плиев пришёл в «Родину» в феврале 2023 года из «Уфы» в статусе свободного агента и провел за столичный клуб 24 матча, забив 1 гол. В нынешнем сезоне на его счету восемь игр в Первой лиге и одна в Кубке России. На протяжении этого времени Плиев был капитаном «Родины».

Защитник провёл 97 матчей в РПЛ за нальчикский «Спартак», «Аланию», «Ахмат» и «Динамо». Также Плиев один раз сыграл за молодёжную сборную России. Он также выступал в казахстанских «Астане» и «Кайрате».

В текущем первенстве России «Родина» занимает седьмое место с 28 очками после 20 матчей.