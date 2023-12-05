В «Родине» отреагировали на слова агента Тимошенко об интересе ЦСКА

Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин отреагировал на слова футбольного агента Олега Ерёмина об интересе ЦСКА к нападающему команды Ивана Тимошенко.

«Многими нашими футболистами интересуются другие клубы — это нормальная практика. В том числе и Тимошенко. Больше комментировать нечего», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Ерёмин заявил, что ЦСКА ведёт переговоры о трансфере Тимошенко ещё с лета 2023 года и переход возможен зимой. При этом футбольный агент сказал, что армейский клуб является идеальным вариантом для российского нападающего.

Футболист в этом сезоне сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, где отметился 12 забитыми голами. На один гол 24-летнему игроку уходит 111 минут, при этом интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в € 900 тысяч.