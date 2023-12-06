Бен Уайт — о победе над «Лутон Таун»: это была потрясающая игра для всех

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт высказался о победе над «Лутон Таун» (4:3) в матче 15-го тура чемпионата Англии.
«Это была потрясающая игра для всех, кто смотрел ее дома. Было удивительно получить его на последней минуте, три очка — это главное. Сколько бы игр мы ни выиграли, это поможет нам в конечном итоге. Думаю, все еще верили, и, может быть, поэтому нам удалось добиться своего в конце», — приводит слова Уайта официальный сайт «Арсенала».
В нынешнем сезоне Уайт сыграл 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
После 15 туров «Арсенал» лидирует в АПЛ с 36 очками. На второй строчке расположился «Ливерпуль» (31 очко), имея игру в запасе.
Следующий матч «Арсенал» проведет с «Астон Виллой». Встреча на стадионе «Вилла Парк» состоится девятого декабря в 20:30 по мск.
- 6 декабря 2023
-
05:35
-
05:20
-
04:46
-
04:08
-
03:54
-
03:44
-
03:39
-
02:49
-
02:48
-
02:44
-
02:05
-
01:55
-
01:44
-
01:38
-
01:32
-
00:55
-
00:53
-
00:48
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:26
-
00:20
-
00:16
-
00:01
- 5 декабря 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:40
-
23:26
-
23:25
-
23:18
-
23:14
-
23:11