Бен Уайт — о победе над «Лутон Таун»: это была потрясающая игра для всех

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт высказался о победе над «Лутон Таун» (4:3) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Это была потрясающая игра для всех, кто смотрел ее дома. Было удивительно получить его на последней минуте, три очка — это главное. Сколько бы игр мы ни выиграли, это поможет нам в конечном итоге. Думаю, все еще верили, и, может быть, поэтому нам удалось добиться своего в конце», — приводит слова Уайта официальный сайт «Арсенала».

В нынешнем сезоне Уайт сыграл 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

После 15 туров «Арсенал» лидирует в АПЛ с 36 очками. На второй строчке расположился «Ливерпуль» (31 очко), имея игру в запасе.

Следующий матч «Арсенал» проведет с «Астон Виллой». Встреча на стадионе «Вилла Парк» состоится девятого декабря в 20:30 по мск.