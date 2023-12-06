Хосеп Гвардиола: если мы сохраним этот уровень, то снова выиграем Премьер-лигу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре своей команды и критике в ее сторону в сезоне-2023/2024.

«Возможно, я ошибаюсь, но я не думаю, что это самодовольство. Я знаю игроков; я знаю, как мы бежим и как мы вели себя экстраординарно. У меня такое чувство, что если мы сохраним этот уровень, то снова выиграем Премьер-лигу. Мы ее выиграем.

Невилл знает, как это трудно, потому что в противном случае Гари выиграл бы четыре премьер-лиги подряд в свой лучший период в «Манчестер Юнайтед», но он этого не сделал.

Но я вижу, как моя команда борется, как мы прессингуем, как продолжаем до конца, как они расстроены после пропущенных мячей. Если вы теряете очки, люди говорят: «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» — какая катастрофа, но чего люди ожидают — что мы наберем 120 очков?», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

После 14 туров «Манчестер Сити» занимает третье место с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).