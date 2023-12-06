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Унаи Эмери — о матче с «Манчестер Сити»: всегда хочу играть против лучших команд

Унаи Эмери — о матче с «Манчестер Сити»: всегда хочу играть против лучших команд
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» в 15-м туре чемпионата Англии.

«Я всегда хочу играть против лучших команд и лучших игроков. У каждой команды бывают травмы в какие-то моменты, и мы собираемся напомнить вам о наших серьезных травмах Тайрона Мингса и Эмилиано Буэндиа.
Мы анализируем соперника, и анализируем их скорее коллективно, чем индивидуально. Я думаю, что их структура очень сильна, остановить их владение мячом очень сложно. У них выбудет несколько игроков, но они будут играть с другими очень хорошими игроками.

Поединок с Гвардиолой? 15 или 16 лет назад я начал играть против него, и всегда был один и тот же вопрос о том, когда я смогу у него выиграть. Мой ответ всегда был одним и тем же: если я смогу использовать возможности, я буду больше играть против больших команд и больших тренеров. Возможности всегда есть, и завтрашний день — это возможность», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

После 14 туров «Астон Вилла» занимает четвёртое место в АПЛ с 29 очками. «Манчестер Сити» расположился на третьей строчке (30 очков).

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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