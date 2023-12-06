Анри — о защитнике «Арсенала» Салиба: прямо сейчас он лучший в АПЛ

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал игрока «Канониров» Вильяма Салиба лучшим защитником в АПЛ на данный момент.

«Прямо сейчас, думаю, он просто лучше всех. То, как он защищается один в один, как прикрывает свободное пространство позади себя, он делает всё это на высшем уровне. Я работал во Франции, когда Вильям играл за «Марсель» на правах аренды, и уже тогда я удивлялся, что «Арсенал» не сохранил его. В то время он уже был лучшим защитником «Арсенала». Но он вернулся и показал всем, что это была ошибка, и теперь он лучший защитник в лиге», — приводит слова Анри издание Metro.

В нынешнем сезоне 24-летний Салиба провёл 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.