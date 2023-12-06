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Goal: Головин — русский волшебник. Он реализует свой огромный потенциал в «Монако»

Goal: Головин — русский волшебник. Он реализует свой огромный потенциал в «Монако»
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Авторитетный интернет-портал Goal.com опубликовал подборку самых результативных футболистов чемпионата Франции в сезоне-2023/2024, давая краткую характеристику каждому из них. В подборке нашлось место и для российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Российский волшебник «Монако» Александр Головин под руководством тренера Филиппа Клемана вернулся к своей потрясающей результативности. Он реализует свой огромный потенциал и ценник, создавая моменты и забивая голы, которые могут помочь команде конкурировать за места на вершине таблицы.

Прошлый сезон стал для Головина лучшим в «Монако». Судя по всему, он собирается сохранить свою форму и в этом сезоне», — написали про Головина в материале на Goal.com.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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