Гвардиола: я испытываю большое восхищение Эмери

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о наставнике «Астон Виллы» Унаи Эмери в преддверии матча 15-го тура английской Премьер-лиги. Команды встретятся сегодня, 6 декабря. Начало игры — в 23:15 мск.

«Факт, что все команды, которыми он руководил, имеют его влияние. Его отпечаток очевиден. Команды становятся лучше во всех аспектах: результаты, игроки, контроль высокого прессинга, глубина, стандартные положения и переходы – это исключительно. Я испытываю большое восхищение Эмери.

Всегда сложно противостоять «Астон Вилле». Серия, форма, в которой они находятся в этом сезоне… Особенно дома, потому что они выиграли всё, но и на выезде тоже, это будет тяжёлая игра. Мы знали это раньше, и мы знаем это сейчас», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».