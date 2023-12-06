«Бавария» договорилась о трансфере вингера «Гранады» Сарагосы

Мюнхенская «Бавария» заключила сделку с «Гранадой» о приобретении полузащитника Брайана Сарагосы. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, сумма сделки составит € 15 млн, а игрок присоединится к мюнхенцам следующим летом. Отмечается, что контракт 22-летнего футболиста с «Баварией» будет действителен до 2028 года. Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он прошёл весь путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 8 млн, но у игрока есть пункт об отступных в размере € 14 млн. В нынешнем сезоне Сарагоса провёл 14 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.