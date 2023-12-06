«Бавария» близка к подписанию вингера «Граданы» Брайана Сарагосы
Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса близок к переходу в «Баварию», подтверждают As и Sky Sport.
По информации источников, за 22-летнего испанского футболиста мюнхенский клуб заплатит €14-15 млн, активировав пункт об отступных. Контакт Сарагосы с «Баварией» будет рассчитан н 4 года.
Также сообщалось, что в услугами Сарагосы интересовались «Брентфорд» и «РБ Лейпциг».
Полузащитник является воспитанником «Гранады». Он прошёл весь путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Сарагосу в €8 млн, но у игрока есть пункт об отступных в размере €14 млн.
В нынешнем сезоне Сарагоса провёл 14 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
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