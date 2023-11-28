«Я врезал бы Клаудиньо — нельзя так бить при 1:0!» Яровинский — о нереализованном пенальти

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский раскритиковал полузащитника «Зенита» Клаудиньо за нереализованный пенальти на 53-й минуте в победном матче с «Сочи» (3:0), а также привёл в пример нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду же лучше, чем Клаудиньо? Если посмотреть на его самые яркие финты, за которые у него 50 млн подписчиков… Когда нужно, когда игра от ножа, когда 0:0 или 1:0, он играет идеально. Он не позволяет себе вот этой маленькой расслабленности никогда.

Он делает финты, когда счет 3:0, когда можно покуражиться. Когда счет 0:0, и когда нужно выигрывать любой матч, неважно, с грандом или с маленькой командой, он будет отрабатывать, как вполне себе рабоче-крестьянский футболист. Это как раз спортсмен.

Не имеешь ты права выходить и бить так пенальти при счете 1:0. Я бы врезал Клаудиньо обязательно. Если берешь пенальти – возьми и забей, всё», – сказал Яровинский в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Клаудиньо пошёл бить пенальти в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).