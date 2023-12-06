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Бубнов: в матче со «Спартаком» «Ахмат» выстоял, спокойно и без суеты одержал важную победу

Бубнов: в матче со «Спартаком» «Ахмат» выстоял, спокойно и без суеты одержал важную победу
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак» (2:1).

«Могу сказать, что никакого преимущества у «Ахмата» не было. Оно было как раз у «Спартака». Грозненская команда играла достаточно спокойно. В обороне у них был оптимальный состав: вернулся Семёнов, без которого были проблемы. В этой игре неплохо смотрелся Тодорович, да и Ковачев — хорошее приобретение. Отмечу и то, что Агаларов появился в старте — значит, нападающий в неплохой форме. Гол забил классный, в своём стиле. Иногда спрашивают: зачем фолить в середине поля? Если бы Пруцев или Литвинов сумели остановить здесь Беришу, то ничего бы у ворот «Спартака» не было. А так он от всех убежал и отдал передачу на Агаларова.

Пруцев после этого здорово проявил себя в атаке. Мог сам бить, но отвлёк внимание защитников, а потом классно покатил на Зиньковского. Правда, затем красно-белые снова пропустили в начале второго тайма. У «Спартака» имелись моменты, подходы, но реализовать их они не смогли. «Ахмат» выстоял, спокойно и без суеты одержал важную для себя победу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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