Испанец попадал в скандалы почти во всех клубах в своей карьере.

Абаскаль вёл себя странно и до «Спартака». Уводил команду с поля и ругался с президентом

Гильермо Абаскаль попал в один из главных скандалов нынешнего сезона РПЛ. В первом тайме матча 17-го тура с «Ахматом» (1:2) испанец провёл приём из единоборств против вингера грозненцев Бернарда Бериши. Косовский футболист спровоцировал скамейку «Спартака», забежав в техническую зону во время празднования гола своей команды. Абаскаль не стерпел такой дерзости и бросил Беришу на землю. Судья Евгений Кукуляк показал красную карточку Гильермо, а игрок «Ахмата» отделался лишь жёлтой.

Абаскаль не впервые в своей карьере попадает в странные ситуации. Даже в России уже было несколько случаев. А мы вспоминаем интересные случаи из биографии испанца до «Спартака».

Абаскаль со скандалом покинул первый большой клуб в карьере

Первой взрослой командой в тренерской карьере Абаскаля стал швейцарский «Кьяссо». Гильермо получил назначение в июне 2017 года и помог сохранить команде место в Суперлиге. Однако весной 2018-го у Абаскаля возник конфликт с руководством «Кьяссо» из-за тяжёлой финансовой ситуации. А в апреле, после серии из шести поражений, Гильермо уволили. И после этого он резко высказался в прессе: «Я не доверял проекту. У клуба слишком много экономических проблем, нет никаких гарантий будущего. Три недели назад мне предложили контракт, но я отказался. Возможно, из-за этого и из-за плохих результатов за последние несколько недель меня и уволили».

Генеральный директор «Кьяссо» Николе Биньотти отреагировал на слова Абаскаля, заявив, что клуб не предлагал ему новый контракт, а также подробно рассказывал испанцу о финансовом положении.

Гильермо Абаскаль Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В «Лугано» испанцу не пожимал руку президент клуба

Через неделю после увольнения из «Кьяссо» Абаскаля позвал «Лугано». Неизвестно, почему президент Анджелло Ренцетти пригласил именно Гильермо. Возможно, роль сыграли отзывы футболистов «Лугано», игравших в аренде в «Кьяссо» под руководством Абаскаля. «Лугано» шёл на девятом месте, рискуя покинуть Суперлигу. Гильермо помог клубу остаться в элитном дивизионе, но в середине следующего сезоне испанца уволили.

Гильермо Абаскаль в «Лугано» Фото: fclugano.com

Абаскаль считал, что в «Лугано» были люди, не желавшие, чтобы он работал в команде. И они, по мнению тренера, надавили на президента, чтобы тот его уволил. Показательным стал эпизод после последнего матча Абаскаля. «Лугано» сыграл вничью с «Базелем» (2:2), уступая по ходу встречи 0:2. После матча президент Ренцетти демонстративно не пожал руку Абаскалю. А затем уволил испанца. Боссу «Лугано» не нравилась игра команды, также отмечалось, что у тренера возникли проблемы с некоторыми игроками (ничего не напоминает?). Хотя капитан швейцарского клуба Хонатан Саббатини отмечал, что увольнение Абаскаля станет «поражением для клуба».

Абаскаль уводил команду с поля в Греции

В 2021 году у Абаскаля был опыт работы в Греции. Гильермо возглавлял «Волос», лишь с 2019-го выступавший в высшем дивизионе. Испанец проработал недолго — с июня по декабрь. Одной из причин скорого расставания стала упрямость Абаскаля, постоянно игравшего в атаку, несмотря на соперника и статус «Волоса».

«Гильермо не подстраивался под соперника, всегда играл в атаку, и это приводило к проблемам, — рассказывал Sports.ru журналист Георгос Цанакас. — Например, в матче с «Олимпиакосом» (1:2. — Прим. «Чемпионата») «Волос» пропустил от Вальбуэна решающий мяч на 90+1-й минуте. «Волос» вообще все последние матчи с Абаскалем проиграл с разницей в один мяч. Кстати, однажды Гильермо был удалён за претензии к судьям и пропустил два следующих матча. А в той самой игре с «Олимпиакосом» в гостях он решил, что судья принял какое-то неправильное решение против «Волоса» и сказал своим игрокам уходить с поля в знак протеста. В конце концов помощники успокоили его, и команда осталась».

Гильермо Абаскаль в «Волосе» Фото: ФК «Волос»

В «Базеле» Гильермо ругался с игроками и обвинял их в поражениях

В первой половине 2022 года Абаскаль исполнял обязанности главного тренера «Базеля». Он сменил на посту уволенного Патрика Рахмена, в штаб которого входил ранее. Абаскаль принял команду на третьем месте в чемпионате Швейцарии, а в итоге «Базель» финишировал вторым. Правда, в Лиге конференций клуб в 1/16 финала вылетел от «Марселя». Да и статистика Гильермо не впечатляет: пять побед, семь ничьих и четыре поражения в 16 матчах. Руководство клуба по итогам сезона приняло решение найти нового тренера, а Абаскалю предложило работу в молодёжке. Но Гильермо в итоге перебрался в «Спартак».

Испанец в любом случае вряд ли остался бы в «Базеле». Часть футболистов основы была недовольна отношением Абаскаля. Например, в матче 32-го тура чемпионата Швейцарии — 2021/2022 «Базель» дома проиграл «Цюриху» (0:2), и позднее принципиальный соперник забрал титул. И после встречи Абаскаль обвинил игроков в поражении: «Можно играть хорошо, как мы и делали в начале матча, но без характера выиграть нельзя. Это не случайность: неудачи повторялись слишком часто. В эффективности, тактической дисциплине, характере нам до «Цюриха» далеко».

Гильермо Абаскаль в «Базеле» Фото: Zuma\TASS

Непростой характер Абаскаля проявляется и в России. Он конфликтует с футболистами, устраивает свои порядки внутри клуба, не открывается журналистам и периодически странно ведёт себя (пример — убегания в раздевалку сразу после матча). Справится ли испанец с турбулентностью в «Спартаке», сохранит место в команде и станет спокойнее?