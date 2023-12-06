Виталий Шитов: сколько бы «Зенит» ни побеждал, на «Спартак» обращают больше внимания

Нападающий «Тюмени» Виталий Шитов, выступающий на правах аренды из московского «Спартака», высказался о команде красно-белых в текущем сезоне.

«Спартак» по-прежнему главный клуб России? Думаю, да, «Спартак» – самый популярный клуб страны. Сколько бы «Зенит» ни побеждал, всё равно на «Спартак» обращают больше внимания. Это можно сказать и про победы, про неудачи.

Как мне «Спартак» в этом сезоне? Я сейчас расстроен, что команда занимает такое место. От «Спартака» всегда ждут большего. Надеюсь, команда ещё прибавит и будет в топе. Шансы на чемпионство? Я думаю, шансы есть всегда. Оставшиеся матчи нужно проводить с ещё большей активностью и напором, тогда будут шансы на чемпионство», — приводит слова Шитова Metaratings.