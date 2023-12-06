Букайо Сака — лидер по числу результативных передач в этом сезоне среди игроков топ-5 лиг

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака является лидером по числу результативных передач в этом сезоне среди игроков пяти лучших европейских первенств.

Футболист «Арсенала» отдал 11 голевых передач в нынешнем сезоне во всех турнирах. На втором месте оказался Флориан Вирц из леверкузенского «Байера» (10 передач). Следом идут представитель «РБ Лейпциг» Ксави Симонс и полузащитник «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Праус (по девять). В топ-5 также попал защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер.

В рамках АПЛ в нынешнем сезоне 22-летний Сака провёл провёл 14 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. «Арсенал» после 15 туров лидирует в турнирной таблице, опережая идущий следом «Ливерпуль» на пять очков при игре в запасе у мерсисайдцев. В следующем матче внутреннего первенства команда Микеля Артеты сыграет с «Астон Виллой» на выезде.