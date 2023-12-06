Стали известны финансовые детали сделки ЦСКА и «Интернасьонала» по Бруно Фуксу

ПФК ЦСКА получит $ 400 тыс. за новую аренду защитника Бруно Фукса в бразильский «Интернасьонал». При этом сумма выкупа игрока, прописанная в контракте, составит $ 3 млн, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что опция выкупа Фукса из ЦСКА станет обязательной, если игрок проведёт за «Интернасьонал» более 50% матчей.

Напомним, Бруно Фукс присоединился к московскому ПФК ЦСКА летом 2020 года, но за два с половиной сезона принял участие лишь в 19 матчах за команду во всех турнирах. Действующее соглашение между игроком и московским клубом рассчитано до 2026 года.

В минувшее зимнее трансферное окно 24-летний бразилец отправился в аренду в «Атлетико Минейро». После перехода защитник успел сыграть в 23 матчах за новую команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.