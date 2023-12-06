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«Рома» может продлить контракт с Жозе Моуриньо

«Рома» может продлить контракт с Жозе Моуриньо
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Итальянская «Рома» рассматривает возможность продления контракта с португальским тренером Жозе Моуриньо, сообщает Football Italia. Действующее соглашение 60-летнего специалиста с римлянами истекает следующим летом.

По сведениям источника, руководство клуба планирует провести предварительные переговоры с Моуриньо до конца нынешнего календарного года. В «Роме» португалец работает с 2021 года. Ранее он трудился в «Тоттенхэме», «Челси», мадридском «Реале», «Интере» и «Порту». Моуриньо помог римлянам выиграть Лигу конференций в сезоне-2021/2022.

В текущей кампании «Рома» после 14 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства «волки» сыграют с «Фиорентиной» на домашней арене.

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