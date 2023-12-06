«Бавария» сообщила, что Сарагоса присоединится к клубу в июле 2024 года

Нападающий «Гранады» Брайан Сарагоса перейдёт в «Баварию» в июле 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт немецкого клуба.

Отмечается, что футболист подпишет контракт до 30 июня 2029 года. Ранее сообщалось, что немецкий клуб заплатит «Гранаде» € 15 млн.

22-летний Брайан Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он прошёл весь путь от академии до основной команды. Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 8 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании Сарагоса провёл 14 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Всего он сыграл 51 матч за «Гранаду», отметился 10 голами и оформил три результативные передачи. Нападающий дебютировал за сборную Испании в октябре 2023 года в победном матче с Шотландией (2:0) в квалификации Евро-2024.