Юрий Никифоров: с футболом дети развиваются, у них нет такого — посидеть, пивка попить

Тренер сборной России Юрий Никифоров высказался о важности развития детского футбола в регионах. По его мнению, с футболом дети развиваются, а не бесцельно проводят время, употребляя алкоголь.

«Очень важно развивать футбол на уровне школ в регионах. Это практически то же самое, что было в Советском Союзе. Это возрождается. Дай бог, чтобы возрождалось и дальше. Это развитие личности — дети, все развиваются. Нет такого — пойти, где-то посидеть, пивка попить. Я сейчас живу в центре города, и каждый раз, когда я хожу гулять в парк, на синтетическом поле играют дети. Да и не только дети — юноши, взрослые приходят и играют, тренируются», — сказал Никифоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.