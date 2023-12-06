Абаскаль: надеюсь, болельщики будут поддерживать нас в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил надежду на то, что болельщики красно-белых поддержат команду в домашнем матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Болельщики всегда остаются центральным элементом в футболе. Да, на поле игроки, но всё происходит ради зрителей. Понимаю, что условия будут очень непростые, возможно, даже будет экстремально низкая температура. И добраться до стадиона может быть непросто, в эти дни в Москве на каждый километр можно тратить по 25 минут из-за пробок. Всё это может повлиять на посещаемость.

Но, надеюсь, болельщики будут поддерживать нас. В такой игре это особенно важно. У нас уже есть схожий опыт: в прошлом сезоне мы играли с «Локомотивом» при температуре минус 14 градусов. Думаю, благодаря эмоциям и горячей поддержке болельщиков мы сможем всё преодолеть и добиться победы», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».