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Араз Озбилиз: самый запоминающийся период в карьере — время в России

Араз Озбилиз: самый запоминающийся период в карьере — время в России
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и краснодарской «Кубани» Араз Озбилиз рассказал о самом запоминающемся периоде в своей футбольной карьере.

«Самый запоминающийся период в карьере — время в России. Тогда я перешёл из «Аякса» в российскую лигу. Произошла полная смена всего — язык, культура. Для меня всё было новым. Мой первый год в краснодарской «Кубани» был отличным. И я не думаю, что мой первый год в «Спартаке» был плохим. Да, в клубе были высокие ожидания. Но тогда у клуба было нестабильное время», — сказал Озбилиз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Озбилиз играл за московский «Спартак» в период с 2013 по 2015 год. Перед этим он выступал в Краснодаре за местную «Кубань». 22 ноября Араз объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.

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