«Андрайч» — «Реал Сосьедад»: Захарян в стартовом составе на матч Кубка Испании
Поделиться
В среду, 6 декабря, состоится матч второго раунда Кубка Испании, в котором встретятся «Андрайч» и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Игра пройдёт на стадионе «Камп Мунисипаль Са Плана» в Андрайче, Испания. Игра начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав:
«Андрайч»: Сабатер, Фернандес, Авельдано, Эстевес, Гарсия, Кастедо, Хакинто, Бонет, Рамис, Маккрей.
«Реал Сосьедад»: Марреро, Одриосола, Ле Норманн, Пачеко, Айен, Оласагасти, де Сарате, Туррьентес, Захарян, Дадье, Андре Силва.
Фото: Пресс-служба «Реала Сосьедад»
Кубок Испании . 2-й раунд
06 декабря 2023, среда. 18:00 МСК
Андрайч
Андрайч
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна в рамках первого раунда Кубка Испании обыграл «Буньоль» со счётом 1:0. А «Андрайч» победил «Тарасону» со счётом 3:2 в дополнительное время.
Комментарии
- 6 декабря 2023
-
17:46
-
17:40
-
17:39
-
17:30
-
17:22
-
17:16
-
17:13
-
16:57
-
16:55
-
16:55
-
16:54
-
16:50
-
16:49
-
16:42
-
16:40
-
16:32
-
16:21
-
16:20
-
16:12
-
16:11
-
16:06
-
16:06
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:57
-
15:48
-
15:46
-
15:44
-
15:43
-
15:37
-
15:26
-
15:18
-
15:18
-
15:17
Партнерский контент