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«Андрайч» — «Реал Сосьедад»: Захарян в стартовом составе на матч Кубка Испании

«Андрайч» — «Реал Сосьедад»: Захарян в стартовом составе на матч Кубка Испании
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В среду, 6 декабря, состоится матч второго раунда Кубка Испании, в котором встретятся «Андрайч» и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Игра пройдёт на стадионе «Камп Мунисипаль Са Плана» в Андрайче, Испания. Игра начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав:

«Андрайч»: Сабатер, Фернандес, Авельдано, Эстевес, Гарсия, Кастедо, Хакинто, Бонет, Рамис, Маккрей.

«Реал Сосьедад»: Марреро, Одриосола, Ле Норманн, Пачеко, Айен, Оласагасти, де Сарате, Туррьентес, Захарян, Дадье, Андре Силва.

Фото: Пресс-служба «Реала Сосьедад»

Кубок Испании . 2-й раунд
06 декабря 2023, среда. 18:00 МСК
Андрайч
Андрайч
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна в рамках первого раунда Кубка Испании обыграл «Буньоль» со счётом 1:0. А «Андрайч» победил «Тарасону» со счётом 3:2 в дополнительное время.

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