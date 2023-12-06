«Андрайч» — «Реал Сосьедад»: Захарян в стартовом составе на матч Кубка Испании

В среду, 6 декабря, состоится матч второго раунда Кубка Испании, в котором встретятся «Андрайч» и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Игра пройдёт на стадионе «Камп Мунисипаль Са Плана» в Андрайче, Испания. Игра начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав:

«Андрайч»: Сабатер, Фернандес, Авельдано, Эстевес, Гарсия, Кастедо, Хакинто, Бонет, Рамис, Маккрей.

«Реал Сосьедад»: Марреро, Одриосола, Ле Норманн, Пачеко, Айен, Оласагасти, де Сарате, Туррьентес, Захарян, Дадье, Андре Силва.

Фото: Пресс-служба «Реала Сосьедад»

Ранее «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна в рамках первого раунда Кубка Испании обыграл «Буньоль» со счётом 1:0. А «Андрайч» победил «Тарасону» со счётом 3:2 в дополнительное время.