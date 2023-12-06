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Президент ФНЛ Измайлов: «Тюмень» выступает феноменально, вопреки большим деньгам

Президент ФНЛ Измайлов: «Тюмень» выступает феноменально, вопреки большим деньгам
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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов похвалил «Тюмень».

«Тюмень» пока выступает феноменально. Молодцы! Это удивительно и во многом непонятно. Вопреки бюджетам, вопреки большим деньгам», — сказал Измайлов в программе «Футбол России».

Напомним, «Тюмень» прошлый сезон проводила в ЛЕОН-Второй лиге дивизионе Б группе 4. После 27 сыгранных матчей тюменская команда выиграла лигу, имея в своём активе 60 очков.

На данный момент команда сенсационно находится на четвёртом месте с 35 очками после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге. При этом лидирующее «Динамо» из Махачкалы имеет в своём активе 37 очков. Также стоимость состава «Тюмени», по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,24 млн, что является средним показателем в чемпионате.

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