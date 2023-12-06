Защитник «Оренбурга» Сидоров назвал самого сильного вингера в РПЛ

Защитник «Оренбурга» Максим Сидоров считает игрока «Краснодара» Олакунле Олусегуна самым сильным вингером в Российской Премьер-Лиге. По словам Сидорова, полузащитник «быков» выделяется своей скоростью.

«Самый сильный вингер, против которого я играл? Даже не знаю, сложно кого-то выделить. Все хороши, уровень высокий у всех. Но назову Олусегуна. Он нереально быстрый, его скорость — это что-то», — приводит слова Сидорова «РБ Спорт».

21-летний Олакунле Олусегун принадлежит «Краснодару» с июля 2022 года. Его действующее соглашение с «быками» рассчитано до июня 2026 года. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 19 матчах во всех соревнованиях. Ему удалось записать на свой счёт два забитых мяча и четыре результативные передачи.