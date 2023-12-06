Радимов: Пиняев должен был получать красную карточку в игре с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что игрок «Локомотива» Сергей Пиняев должен был получить красную карточку в матче 17-го тура МИР РПЛ с сине-бело-голубыми (3:1).

«Правильно, что «Зенит» подал протест по поводу эпизода с нарушением Пиняева на Клаудиньо. Сергей должен был получить красную карточку, сто процентов. Там был преднамеренный удар выше колена, когда игрок был без мяча. Там не было игрового эпизода. Специально ли Сергей поднял в этом эпизоде свою ногу? Нет, она случайно поднялась! Вы что, смеётесь, что ли?» – приводит слова Радимова Metaratings.

Напомним, во втором тайме на 63-й минуте полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев очень грубо сыграл на бровке, подкатившись в колено Клаудиньо. Однако арбитр встречи Алексей Сухой не показал красную карточку Пиняеву, ограничившись лишь жёлтой.