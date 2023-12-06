RMC Sport: Куртуа готов сыграть на Евро-2024

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа готов принять участие на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает издание RMC Sport.

По сведениям источника, информация о том, что Куртуа уведомил «Реал» о своих планах не ехать на Евро-2024, не соответствует действительности. Окружение игрока уверяет, что бельгийский вратарь будет готов выступить на ЧЕ, если с его здоровьем всё будет в порядке.

Тибо Куртуа минувшим летом получил разрыв крестообразной связки колена. Сейчас вратарь «Реала» продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы. Его возвращение ожидается весной.

Напомним, Евро-2024 состоится летом в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

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