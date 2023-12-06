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«Челси» заинтересован в подписании защитника «Байера» Та

«Челси» заинтересован в подписании защитника «Байера» Та
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Центральный защитник «Байера» и сборной Германии Жонатан Та может перейти в лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб видит в немецком игроке обороны подходящего кандидата на замену ветерану команды Тьяго Силве. Потенциальная сумма сделки оценивается в € 30-35 млн. Не так давно Та начал сотрудничество с израильским агентом Пини Захави, который находится в хороших отношениях с руководством «Челси».

В текущем сезоне Та провёл за «Байер» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Челси» к голкиперу «Милана» Мику Меньяну.

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