«Реал Сосьедад» победил «Андрайч» в Кубке Испании. Захарян отыграл весь матч
Поделиться
В среду, 6 декабря, состоялся матч второго раунда Кубка Испании, в котором встречались «Андрайч» и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Игра прошла на стадионе «Камп Мунисипаль Са Плана» в Андрайче, Испания. Главным арбитром встречи являлся Хосе Санчес Мартинес. Игра началась в 18:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 56-й минуте Альваро Одриосола с правого края штрафной выполнил сильный прострельный пас в центр, откуда Андре Силва в касание отправил мяч в сетку ворот.
Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который появился в старте и отыграл всю игру. Полузащитник голевыми действиями не отметился.
Комментарии
- 6 декабря 2023
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:24
-
20:14
-
20:12
-
20:10
-
19:59
-
19:57
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:45
-
19:43
-
19:37
-
19:30
-
19:20
-
19:13
-
19:09
-
19:07
-
18:56
-
18:52
-
18:44
-
18:36
-
18:30
-
18:30
-
18:17
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:46
-
17:40
Партнерский контент