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«Реал Сосьедад» победил «Андрайч» в Кубке Испании. Захарян отыграл весь матч

«Реал Сосьедад» победил «Андрайч» в Кубке Испании. Захарян отыграл весь матч
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В среду, 6 декабря, состоялся матч второго раунда Кубка Испании, в котором встречались «Андрайч» и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Игра прошла на стадионе «Камп Мунисипаль Са Плана» в Андрайче, Испания. Главным арбитром встречи являлся Хосе Санчес Мартинес. Игра началась в 18:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 56-й минуте Альваро Одриосола с правого края штрафной выполнил сильный прострельный пас в центр, откуда Андре Силва в касание отправил мяч в сетку ворот.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который появился в старте и отыграл всю игру. Полузащитник голевыми действиями не отметился.

Кубок Испании . 2-й раунд
06 декабря 2023, среда. 18:00 МСК
Андрайч
Андрайч
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 А. Силва – 56'    
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