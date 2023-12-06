Уткин: несложно назвать достижения Яшина и Дасаева, которые Акинфееву не удалось повторить

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на слова президента московского ЦСКА Евгения Гинера, который сравнил вратаря команды Игоря Акинфеева с бывшими голкиперами Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

«Несложно назвать достижения Яшина и Дасаева, которые Игорю не удалось и не удастся повторить. Его не признавали и не признают лучшим вратарём мира, как Дасаева, и ему точно не выиграть «Золотой мяч», как Яшину. Каждому своё время. Чего тут мериться, обиды плодить», — написал Уткин в социальной сети.

Напомним, ранее Гинер заявил, что Игорь Акинфеев переплюнул всех российских вратарей, включая Яшина и Дасаева. Вскоре Ринат Дасаев ответил, заявив, что ему нет дела до слов президента московского ЦСКА.