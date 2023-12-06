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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Онана, Гарначо, Мудрик в стартовых составах на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Онана, Гарначо, Мудрик в стартовых составах на матч АПЛ
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В среду, 6 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». Команды сыграют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Игра начнётся в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Шоу, Дало, Линделёф, Мактоминей, Антони, Фернандеш, Гарначо, Амрабат, Хойлунд.

«Челси»: Санчес, Силва, Колвилл, Дисаси, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Мудрик, Стерлинг, Джексон.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1-й тайм
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Мактоминей – 19'    

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге была ничья со счётом 1:1, а в ответной игре «Манчестер Юнайтед» победил со счётом 4:1.

На данный момент после 14 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке с 24 очками. «Челси» после такого же количества проведённых игр находится на 10-й позиции с 19 очками.

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