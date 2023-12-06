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«Брентфорд» намерен подписать вингера ПСВ Бакайоко

«Брентфорд» намерен подписать вингера ПСВ Бакайоко
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Вингер ПСВ и сборной Бельгии Жоан Бакайоко может стать игроком «Брентфорда». Об этом сообщает 90min.

По информации источника, английский клуб намерен договориться о подписании 20-летнего игрока как можно скорее. «Пчёлы» планируют улучшить своё летнее предложение как для ПСВ, так и для самого футболиста. Отмечается, что на игрока сборной Бельгии продолжают претендовать «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Напомним, в минувшее трансферное окно «Брентфорд» предлагал за Бакайоко € 38 млн, однако вингер предпочёл остаться в ПСВ и принять участие в Лиге чемпионов со своей командой.

В текущем сезоне Бакайоко провёл за ПСВ 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку лестно высказался о таланте Бакайоко.

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