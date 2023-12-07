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Источник: ЦСКА вышел из борьбы за игрока «Зенита» Сутормина

Источник: ЦСКА вышел из борьбы за игрока «Зенита» Сутормина
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Московский ЦСКА вышел из борьбы за футболиста санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина, сообщает Metaratings.

Сутормин выступал за «Оренбург», которым тогда руководил нынешний наставник армейцев Владимир Федотов. В течение пребывания в ЦСКА Федотов хотел пригласить игрока в стан красно-синих, однако этого не случилось.

При этом 29-летним россиянином интересуются «Динамо» и «Ростов». По информации источника, Сутормину непринципиально, за какую команду выступать, самое главное – игровая практика.

Футболист является воспитанником молодёжных команд «Строгино», «Химки» и «Зенита». Уже на профессиональном уровне поиграл за «Строгино», «Волгарь», «Оренбург», «Рубин» и «Зенит».

В нынешнем сезоне сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, где за 430 минут отдал две голевые передачи. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сутормина составляет € 1,8 млн.

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