Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: Бэйли вывел хозяев вперёд на 74-й минуте

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: Бэйли вывел хозяев вперёд на 74-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра проводится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Джоном Бруксом. Хозяева ведут в счёте — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Бэйли – 74'    

На 74-й минуте подопечные Унаи Эмери вышли вперёд. В составе хозяев отличился Леон Бэйли — ему ассистировал Юри Тилеманс.

Напомним, после 14 туров чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» набрал 30 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы занимают третье место в турнирной таблице. «Астон Вилла», в свою очередь, заработала 29 очков. Коллектив Унаи Эмери пребывает на четвёртом месте в таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android