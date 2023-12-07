«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: Бэйли вывел хозяев вперёд на 74-й минуте

В эти минуты проходит матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра проводится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Джоном Бруксом. Хозяева ведут в счёте — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 74-й минуте подопечные Унаи Эмери вышли вперёд. В составе хозяев отличился Леон Бэйли — ему ассистировал Юри Тилеманс.

Напомним, после 14 туров чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» набрал 30 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы занимают третье место в турнирной таблице. «Астон Вилла», в свою очередь, заработала 29 очков. Коллектив Унаи Эмери пребывает на четвёртом месте в таблице.