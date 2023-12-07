В матче «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» поставлены два антирекорда команд Гвардиолы

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» бирмингемская команда нанесла 22 удара по ворота соперника, в то время как манкунианцы сделали это только два раза. Как сообщает OptaSport, были установлены два антирекорда, связанные с главным тренером гостей Хосепом Гвардиолой. Игра, которая прошла на стадионе «Вилла Парк», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Два удара, нанесённые «Манчестер Сити», — это худший результат для команд под руководством Хосепа Гвардиолы за всё время в матчах топ-5 европейских чемпионатов. При это оба были нанесены в первом тайме, а после перерыва их не было вообще.

При этом 22 удара по воротам манкунианцев — это также худший показатель для команд Хосепа Гвардиолы за 535 матчей наставника в топ-лигах Европы.

52-летний испанец является главным тренером «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Ранее он возглавлял «Барселону» и «Баварию».