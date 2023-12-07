Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В матче «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» поставлены два антирекорда команд Гвардиолы

В матче «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» поставлены два антирекорда команд Гвардиолы
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» бирмингемская команда нанесла 22 удара по ворота соперника, в то время как манкунианцы сделали это только два раза. Как сообщает OptaSport, были установлены два антирекорда, связанные с главным тренером гостей Хосепом Гвардиолой. Игра, которая прошла на стадионе «Вилла Парк», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Два удара, нанесённые «Манчестер Сити», — это худший результат для команд под руководством Хосепа Гвардиолы за всё время в матчах топ-5 европейских чемпионатов. При это оба были нанесены в первом тайме, а после перерыва их не было вообще.

При этом 22 удара по воротам манкунианцев — это также худший показатель для команд Хосепа Гвардиолы за 535 матчей наставника в топ-лигах Европы.

52-летний испанец является главным тренером «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Ранее он возглавлял «Барселону» и «Баварию».

Материалы по теме
Эмери вынес «Манчестер Сити»! Его команда натурально издевалась над чемпионом
Эмери вынес «Манчестер Сити»! Его команда натурально издевалась над чемпионом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android