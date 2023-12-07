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Хави рассматривает нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса как вариант на будущее

Хави рассматривает нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса как вариант на будущее
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Главному тренеру «Барселоны» Хави нравится нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. 43-летний специалист рассматривает его как вариант на будущее, сообщает Sport.

Альварес перешел в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейт» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила €21,4 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Альвареса в €80 млн.

В нынешнем сезоне 23-летний аргентинец провёл 22 матча, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Сейчас в составе «Барселоны» находится четыре нападающий: Ферран Торрес, Роберт Левандовски, Рафилья и Жоау Феликс, а также через год к команде присоединится бразилец Витор Роке.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может рассмотреть продажу Левандовского по окончанию сезона 2023/2024.

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